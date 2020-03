Bergomi: “Sto con Boban. Cambiare ogni volta è sbagliato”

NEWS MILAN – L’ex calciatore dell’Inter – oggi opinionista di Sky – Beppe Bergomi ha parlato dell’amico Zvonimir Boban e del momento del Milan alla Gazzetta dello Sport. “Io sto con Zvone, lo conosco, porta qualità, passione e competenza. Se vuole chiarezza è perché a questo punto ha capito che è necessaria. Boban è una persona che dà valori, esempio e vuole bene al Milan. Suggerisce dei contenuti. Strategia di Elliott? Va bene la gioventù, ma hai bisogno di esperienza ovunque. I giovani sono necessari per andare avanti, ma non puoi puntare solo su di loro. Tra persone intelligenti ci si può chiarire. Boban non è uno che porta rancore, ci si può parlare e andare avanti e crescere. Ma cambiare ogni volta è come ripartire da zero e non è positivo”, ha detto l’ex difensore nerazzurro. Intanto, ecco quale potrebbe essere il futuro più probabile del CFO rossonero>>>

