Verso Juventus-Milan: Calabria più di Laxalt, chance per Paqueta e Leao?

NEWS MILAN – Manuele Baiocchini, inviato di ‘Sky Sport‘ al seguito del Milan, ha fatto il punto della situazione societaria in casa rossonera: “Situazione in evoluzione. I rapporti non sono idillici tra quello che è il gruppo Zvonimir Boban–Frederic Massara–Paolo Maldini e quello di Ivan Gazidis. Il Milan deve andare avanti, ma la frattura resta. La situazione ogni giorno può cambiare”.

In merito, poi, la probabile formazione rossonera per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, Baiocchini ha aggiunto: “Il Milan tiene tanto alla coppa Italia, sia per i tifosi, sia per dare un segnale di rinascita. Non ci saranno però Theo Hernández, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic, che ora si sta allenando. A sinistra più Davide Calabria che Diego Laxalt. Possibile occasione per Lucas Paqueta e Rafael Leao“.

Per scoprire l’arbitro di Juventus-Milan e, soprattutto, chi sarà impegnato mercoledì sera dinanzi gli schermi del VAR, continua a leggere >>>

