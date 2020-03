Coppa Italia – UFFICIALE: Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi

ULTIME NEWS MILAN – La notizia era nell’aria da qualche minuto ma adesso è ufficiale: Juventus-Milan di Coppa Italia non si giocherà domani sera, la Prefettura di Torino ha deciso per il rinvio del match a data da destinarsi. Intanto questo caos potrebbe generare la decisione di stoppare il campionato per 30 giorni, continua a leggere >>>

