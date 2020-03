Coronavirus, ipotesi stop Serie A per 30 giorni: le ultime

ULTIME NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio tutti, anche il mondo del calcio. Secondo quanto riferisce l’agenzia ‘ANSA’, ci sarebbe il serio rischio di veder stoppata la Serie A per 30 giorni. La richiesta parte dal Governo Conte, che vuole evitare l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Non solo la Serie A sarebbe a rischio ovviamente, ma tutte le manifestazioni sportive. Intanto Juventus-Milan di Coppa Italia è rinviata a data da destinarsi, continua a leggere >>>

