Coppa Italia – Juventus-Milan, i convocati di Pioli: assente Donnarumma

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al termine dell’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato l’elenco dei convocati per Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, gara in programma domani sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino.

Il Milan si presenterà all’appuntamento in casa dei bianconeri di Maurizio Sarri partendo dall’1-1 dell’andata (reti di Ante Rebić e Cristiano Ronaldo su calcio di rigore) e, purtroppo, decimati dalle assenze: mancheranno, come noto, gli squalificati Theo Hernández, Samu Castillejo e, soprattutto, Zlatan Ibrahimović. All’ultimo, si è aggiunta l’indisponibilità di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, Soncin,

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Leão, Maldini, Rebić, Tonin.

Questo, dunque, l’elenco dei calciatori del Diavolo disponibili per Pioli e partiti per la trasferta piemontese:

