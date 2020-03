Juventus-Milan, probabili formazioni: spazio a Calabria, Paqueta e Leao

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino si disputerà Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Enormi problemi di formazione per i rossoneri di Stefano Pioli che sarà costretto a fare a meno degli squalificati Theo Hernández, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic.

Al loro posto, secondo Manuele Baiocchini, inviato di ‘Sky Sport‘ a Milanello, giocheranno Davide Calabria (adattato a sinistra), Lucas Paqueta (come esterno destro con licenza di accentrarsi) e Rafael Leao. Dubbio in difesa per Pioli: se Simon Kjaer dovesse svolgere in gruppo l’intero allenamento, giocherebbe lui; in caso contrario, spazio a Matteo Gabbia al centro della retroguardia.

Mancherà, dunque, Ibrahimovic nel cuore dell’attacco del Diavolo. E potrebbe mancare, in via definitiva, anche nella stagione 2020-2021. Per le ultime sul futuro del centravanti svedese, continua a leggere >>>

