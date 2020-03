Panchina Milan – Accordo raggiunto con Rangnick, ma Pioli…

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick può essere definito l’uomo della discordia in casa rossonera. Nonostante sia stato bocciato da Paolo Maldini (anche pubblicamente) e da Zvonimir Boban, il tecnico e Elliott avrebbero già stretto un patto che prevede un progetto triennale (con opzione sul quarto anno). L’intesa, inoltre, prevede il pagamento di una penale nel caso in cui il contratto non fosse depositato.

Rangnick è stato scelto non solo per gli ottimi risultati conseguiti in Bundesliga, ma anche per le ottime referenze avute dai quartieri alti della Red Bull, che gestisce gli interessi del Lipsia e del Salisburgo. Il tedesco piace soprattutto per la sua capacità di dar vita a progetti a lungo termine, sempre nel rispetto delle linee aziendali. Ma come agirà Rangnick al Milan? Probabilmente avrà carta bianca per scegliere i suoi fedelissimi, ma in realtà non è ancora chiaro se siederà in panchina o meno.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Stefano Pioli, avrebbe ancora qualche chance di allenare il Milan nella prossima stagione, soprattutto nel caso in cui riuscisse a concretizzare alcuni risultati in questo finale di stagione, dando seguito ai recenti progressi. L’ipotesi non è assolutamente da scartare, anche se non è neanche da sottovalutare la voglia di Rangnick di metterci la faccia in una esperienza così importante come quella italiana. Staremo a vedere,ma di sicuro saranno settimane molto frenetiche. Intanto è in bilico anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Ecco le novità, continua a leggere >>>

