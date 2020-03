Calciomercato Milan – Quale sarà il futuro di Ibrahimovic e Donnarumma?

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ennesima rivoluzione in casa Milan porterà inevitabilmente a dei cambiamenti anche all’interno della squadra. Quale sarà il futuro di alcuni importantissimi calciatori come Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic?

Ibrahimovic sarà una delle prime questioni ad essere affrontate. Il suo contratto scade a giugno, ma l’accordo prevede delle clausole e delle condizioni per far sì che il campione svedese possa rinnovare. «Zlatan ha avuto un impatto enorme, da un punto di vista tecnico, di personalità, di leadership», ha detto l’a.d. rossonero Ivan Gazidis alla Gazzetta. Il problema è che Ibrahimovic si è sempre rapportato con Maldini e Boban, e dunque non sarebbe convinto di rimanere in rossonero senza di loro. Gazidis cercherà di convincerlo, rendendolo di fatto il punto di riferimento, il simbolo da cui ripartire per la terza rifondazione in tre anni.

Molto più complicato il rinnovo di Donnarumma. Raiola vuole la Champions, ma quello che preoccupa è soprattutto l’ingaggio dell’estremo difensore (6 milioni netti l’anno), che è quasi il doppio del tetto salariale del club, che dalla prossima stagione potrebbe abbassarsi ulteriormente. Il Milan dovrebbe cercare di trovare nelle prossime settimane un accordo, in modo da non rischiare di perdere il portiere a zero nell’estate 2021, ma al momento l’ipotesi più probabile è l’addio nella prossima sessione di mercato. I soldi incassati dalla cessione di Donnarumma (non meno di 50 milioni), potrebbero essere investiti per portare definitivamente al Milan, Ante Rebic, destinato a tornare a Francoforte alla fine della prossima stagione. Saranno mesi davvero molto intensi. Intanto spunta un retroscena su Boban, continua a leggere >>>

