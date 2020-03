Boban, addio al Milan: il croato tratta la buonuscita con Elliott

NEWS MILAN – Ormai non ci sono più dubbi. L’esperienza di Zvonimir Boban al Milan è terminata. E’ da diverso tempo che si registrano problemi in società, ma la situazione è precipitata dopo l’intervista che il croato ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Stando alle ultime indiscrezioni, Boban sta trattando da diversi giorni tramite i suoi avvocati la sua buonuscita: il dirigente, per la gioia del presidente Gianni Infantino, dovrebbe tornare a lavorare alla Fifa. Intanto Maldini potrebbe restare a una condizione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android