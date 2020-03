Maldini vicino all’addio, ma per Elliott può restare: ecco la condizione

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, è ormai certo l’addio di Zvonimir Boban, che lascia il Milan dopo meno di un anno. Resta da capire il futuro di Massara e soprattutto quello di Paolo Maldini: con ogni probabilità il direttore dell’area tecnica lascerà il club rossonero, visto che Boban è stata una sua scelta e l’arrivo di Rangnick non sarebbe condiviso, tuttavia Elliott non è contrario alla sua permanenza. Maldini può restare, a patto che l’ex capitano accetti di lavorare in un team. Con l’addio dei due dirigenti è sempre più probabile anche il futuro di alcuni giocatori è a rischio, continua a leggere >>>

