Calciomercato Milan – Dopo Boban e Maldini, ecco altri due addii

CALCIOMERCATO MILAN – Un’altra rivoluzione, l’ennesima, è ormai pronta ad abbattersi sul Milan. Ivan Gazidis, infatti, ha deciso di licenziare Zvonimir Boban come CFO rossonero. Insieme al croato, è possibile anche l’addio di Paolo Maldini, altro componente della dirigenza in pieno disaccordo con il manager sudafricano. Una situazione pesante che non fa bene ad un Milan in piena lotta per un posto in Europa League. E’ chiaro che un altro scossone dirigenziale farà partire nuovamente da zero una squadra con poche certezze. Alcune di queste, anzi, potrebbero seguire le leggende rossonere fuori dal club rossonero. E’ il caso di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, due uomini di Raiola, il quale ha sempre chiesto chiarezza a Elliott. La cacciata di Boban e Maldini, però, è un segnale chiaro: non sarà un Milan ambizioso e vincente nel breve periodo, per questo motivo il procuratore italo-olandese farà di tutto per allontanare i suoi assistiti da un ambiente che si preannuncia a dir poco caotico. Intanto sui social spopola il #GazididOut: ecco la reazione dei tifosi, continua a leggere >>>

