Milan, ancora rivoluzione: addio a Boban e Maldini. Pieni poteri a Gazidis

NEWS MILAN – La strada è tracciata. Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono fuori dal Milan. La dichiarazione ufficiale non è arrivata, forse qualcosa sarà scritto oggi, forse dopo la partita di coppa Italia con la Juve, ma in ogni caso il fondo Elliott ha deciso il divorzio dai manager dell’area tecnica e di affidare pieni poteri a Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero.

Da questa vicenda Gazidis ne esce ovviamente rafforzato, tanto è vero che Gordon Singer condivide a pieno la scelta di puntare su Ralf Rangnick per la prossima stagione. Pioli continuerà il suo lavoro, cercando di portare la squadra rossonera in Europa, ma anche il suo futuro appare segnato. Come detto Boban e Maldini andranno via, anche se il direttore dell’area tecnica, che non si è esposto come il croato, potrebbe restare, ma difficilmente accetterà una soluzione di questo tipo. In uscita anche il d.s. Ricky Massara.

Certo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista che Boban ha rilasciato alla “Gazzetta dello Sport” (CLICCA QUI per leggere le sue parole), ma in ogni caso è da tempo che si parlava di due anime al Milan. Ora si stanno studiando le modalità dell’addio, ma Maldini e Boban si aggiungono a questo punto a Leonardo e Gattuso, che hanno lasciato il club rossonero meno di un anno fa. L’ex vicepresidente della Fifa ci ha pensato molto prima di uscire allo scoperto con l’intervista, ma essendo un tipo orgoglioso non poteva accettare certi meccanismi che viceversa parevano naturali alla proprietà e a chi era stato scelto per fare i conti.

In tutto questo domani c’è la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Come può Pioli preparare una partita così importante in queste condizioni? Una cosa è assorbire voci di mercato o probabili cambi di allenatore, una cosa è fronteggiare l’uscita di due dirigenti che non solo hanno scelto il tecnico, ma che sono legati a tanti giocatori presenti in questo momento in rosa. Insomma, il Milan ha tagliato definitivamente il cordone ombelicale con il passato. L’ennesima rivoluzione è iniziata. Intanto, nella nostra intervista esclusiva, un giornalista tedesco ci spiega chi è Ralf Rangnick, continua a leggere >>>

