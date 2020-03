PM – Verso Juventus-Milan: le condizioni fisiche di Donnarumma

NEWS MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, come noto, non prenderà parte, domani sera, a Juventus-Milan dell’Allianz Stadium.

Come appreso dalla nostra redazione, Donnarumma soffre ancora per i postumi del trauma distorsivo della caviglia sinistra che l’ha costretto ad uscire dal campo a Firenze. Pur essendo in miglioramento, il processo di guarigione non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure.

Questo, invece, l’elenco completo dei convocati del tecnico Stefano Pioli per Juventus-Milan di domani sera all’Allianz Stadium di Torino: continua a leggere >>>

