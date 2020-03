Panchina Milan, Pioli non si dimetterà: è focalizzato sugli obiettivi sportivi

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è finito, suo malgrado, nel vortice dei ‘rumors‘ di calciomercato che vogliono Ralf Rangnick, allenatore tedesco, sulla panchina del Milan nella prossima stagione, e preso in mezzo nella faida tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban, che porterà al licenziamento del Chief Football Officer croato. E, forse, all’allontanamento anche del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara.

In questo clima di incertezza, guai ad escludere qualcosa a priori. Ma, secondo quanto riferito dal sito web ufficiale di ‘Sport Mediaset‘, Pioli non lascerà il Milan ora perché non ha intenzione di dimettersi, contrariamente alle voci che si erano diffuse nelle ultime ore. Questo perché nonostante la situazione ‘rivedibile’ in seno la società di Via Aldo Rossi, Pioli ha ha stabilito in questi mesi un rapporto forte e stretto con la squadra, che lo segue e lo sostiene.

Ed i risultati, seppur ancora alterni, del suo lavoro, si cominciano a vedere: se c’era un modo per costruire qualcosa con questa squadra, la strada tracciata da Pioli era la sola possibile. Quindi, ha ribadito ‘Sport Mediaset‘, Pioli non darà le dimissioni. Anche se, senza Boban ed eventualmente Maldini, potrebbero andare via le persone che lo hanno scelto e difeso dinanzi le difficoltà.

Pioli, persona estremamente seria, andrà avanti fino a giugno, malgrado, ormai, abbia capito di non avere più futuro nel Milan, accettando di portare a compimento il suo lavoro per il bene della squadra. Non sarebbe giusto, infatti, andare via adesso: il Milan sta cercando, tra tanti problemi, di trovare le forze per inseguire un posto in Europa e, magari, strappare un biglietto per la finale di Coppa Italia. E Pioli è focalizzato sui risultati sportivi da conseguire. Poi si vedrà.

A questo proposito, domani sera si giocherà Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino: per le ultime sulla probabile formazione rossonera, continua a leggere >>>

