Milan, anche Maldini e Massara sono in bilico. Le ultime

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, dopo l’addio ormai certo di Zvonimir Boban, anche le posizioni di Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero in bilico.

Maldini, il cui rapporto con Ivan Gazidis non è dei migliori, non viene visto di buon occhio dal dirigente sudafricano già da questa estate dopo che ha toppato in pieno la decisione di affidare la panchina a Marco Giampaolo.

L’ex capitano rossonero deve decidere se dare subito le dimissioni, oppure rimanere fino a fine stagione e poi valutare il da farsi. e stagione. Stesso destino vale anche per il DS Massara. Per conoscere, intanto, quando dovrebbe avvenire il licenziamento ufficiale di Boban, continua a leggere >>

