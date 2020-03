Milan-Boban, non sarà una separazione ‘morbida’: il punto

NEWS MILAN – Le strade del Milan e del Chief Football Officer Zvonimir Boban si stanno per dividere. Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, i legali del croato e del club di Via Aldo Rossi sono al lavoro, già da ieri, per trovare la quadra ‘numerica’ sullo scioglimento del contratto che lega Boban al Milan.

Non si va, secondo ‘TMW‘, verso una separazione ‘morbida’. Boban, infatti, ritiene di avere subito ingerenze, nel proprio lavoro, da parte dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, che ha scelto in autonomia Ralf Rangnick come allenatore per la prossima stagione, e, pertanto, il croato non sembra intenzionato a fare sconti alla società per quanto riguarda la penale dovuta per l’addio anticipato.

Da capire, infine, per ‘TuttoMercatoWeb‘, la posizione di Paolo Maldini: il fondo Elliott Management Corporation non vorrebbe privarsene, ma, sul giudizio dell’operato di Maldini, pesa la scelta del tecnico Marco Giampaolo ad inizio stagione. Maldini stesso, poi, vorrebbe avere un ruolo centrale nelle scelte tecniche. E con questo Gazidis non sembra sia possibile … Per conoscere meglio, intanto, la figura di Rangnick, abbiamo parlato in esclusiva con chi lo conosce bene … continua a leggere >>>

