Licenziamento Boban, ecco quando dovrebbe arrivare l’annuncio

NEWS MILAN – Manca, di fatto, soltanto l’ufficialità per il licenziamento di Zvonimir Boban dal ruolo di Chief Football Officer del club rossonero. Insanabile, infatti, la frattura con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, divenuta troppo profonda dopo le esternazioni alla stampa del dirigente croato sulla diversità di vedute con l’ex CEO dell’Arsenal.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, i legali delle parti sono al lavoro per stabilire le modalità e le tempistiche del divorzio: l’ufficialità del licenziamento di Boban dovrebbe arrivare dopo Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, per questioni di opportunità.

Meglio, in questo momento, non distrarre troppo i ragazzi di Stefano Pioli dall’impegno sul campo. Per seguire, in diretta, tutto ciò che accadrà intorno la figura di Boban, continua a leggere >>>

