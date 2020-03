Juventus-Milan, le probabili formazioni: nuovo ruolo per Paqueta

NEWS MILAN – In mezzo a una vera e propria rivoluzione dirigenziale, Stefano Pioli sta preparando la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera a Torino. Viste le assenze per squalifica di Theo Hernandez, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore è costretto a cambiare la formazione.

Una delle novità potrebbe essere Lucas Paqueta, che agirebbe da ala destra nel 4-2-3-1, con il brasiliano, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Rafael Leao. In difesa, invece, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Gabbia e Romagnoli, con Conti a destra, mentre a sinistra Calabria dovrebbe essere preferito a Diego Laxalt. Intanto Paolo Maldini potrebbe anche restare al Milan. A una condizione, continua a leggere >>>

