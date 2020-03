Burioni: “Porte aperte per Juventus-Milan? Sarebbe una follia pura”

NEWS MILAN – Roberto Burioni, noto medico e virologo che in queste settimane si sta occupando con insistenza del caso Coronavirus, ha commentato sul suo profilo Twitter, la possibilità che Juventus-Milan di domani sera venga giocata a porte aperte.

Queste le parole di Burioni: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo Stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”.

Per le ultime sulla formazione che il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe schierare all’Allianz Stadium di Torino, continua a leggere >>>

