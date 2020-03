Governatore Piemonte: “Juventus-Milan? Decisione che non spetta a me”

ULTIME NEWS MILAN – Ci sono ancora dei dubbi su come si giocherà Juventus-Milan di Coppa Italia. I tifosi sugli spalti ci saranno oppure no? In merito a questa decisione ha parlato Alberto Cirio, governatore della regione Piemonte. Ecco le sue parole riportate da ‘Gianlucadimarzio.com’: “Non è una mia competenza o potere, il presidente del Consiglio con un decreto ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà una competenza loro”. Intanto segui il nostro live sul licenziamento di Boban da parte di Gazidis, continua a leggere >>>

