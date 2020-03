Verso Juventus-Milan: tegola per Pioli, Donnarumma non parte per Torino

NEWS MILAN – Tegola per Stefano Pioli al termine dell’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), alla vigilia di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Sky Sport‘, il portiere rossonero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma non è partito per Torino con il resto della squadra: il numero 99 è stato escluso dall’elenco dei convocati perché non ha ancora recuperato in pieno dalla distorsione alla caviglia sinistra che aveva accusato nel match contro la Fiorentina.

La decisione di non rischiare Donnarumma è stata presa di comune accordo con lo staff medico del club. Ecco, invece, chi sostituirà gli assenti Theo Hernández, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimović nella formazione titolare del Diavolo: continua a leggere >>>

