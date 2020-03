Milan, 19 allenatori stranieri ma mai un tedesco: Rangnick sarebbe il primo

NEWS MILAN – Se Ralf Rangnick dovesse essere nominato come prossimo allenatore del Milan, diventerebbe il primo tecnico tedesco della storia rossonera. Il club di via Aldo Rossi, infatti, ha visto nel corso della sua ultracentenaria vita ben 19 allenatori stranieri, da Kilpin a Liedholm, passando per i più vicini Mihajlovic, Leonardo, Seedorf e Terim. Tuttavia, tra questi non c’è mai stato un tecnico che arrivasse dalla Germania e Rangnick sarebbe in questo senso il primo. Non solo Maldini e Boban: ecco chi sta per fare le valigie a Casa Milan>>>

