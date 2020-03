Boban vs Gazidis, scontro totale: ecco con chi stanno i tifosi del Milan

NEWS MILAN – Qualche giorno fa, in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Chief Football Officer del Milan, il croato Zvonimir Boban, aveva, di fatto, sancito una profonda spaccatura, all’interno del club rossonero, con l’amministratore delegato sudafricano, Ivan Gazidis.

La frattura insanabile si è verificata, principalmente, per un motivo: Gazidis, oltre che occuparsi dell’area commerciale, ha, in sostanza, scavalcato lo stesso Boban e Paolo Maldini, sconfinando nell’area tecnica e contattando, personalmente, il tecnico tedesco Ralf Rangnick, che, nelle intenzioni dell’ex CEO dell’Arsenal, dovrebbe sostituire Stefano Pioli a fine stagione e Michael Emenalo, ex dirigente di Monaco e Chelsea.

Situazioni, queste, che non sono andate giù a Boban, il quale, immediatamente, ha chiesto un confronto con la proprietà del club rossonero, il fondo Elliott Management Corporation. Si va, pertanto, verso una rottura a fine stagione: due anime così distinte e separate non potranno convivere a lungo nel Milan e noi di ‘PianetaMilan.it‘ avevamo chiesto a voi, tifose e tifosi rossonere/i, di farci sapere cosa pensavate dalle vicenda e, soprattutto, da che parte state votando il nostro sondaggio.

Ben 567 utenti del nostro sito web hanno votato e, di questi, addirittura 538 (pari al 94,9%!!!) si è dichiarato dalla parte di Boban e Maldini: segno, evidente, di come il popolo milanista voglia dare fiducia alle due bandiere del Diavolo, credendo ciecamente nel loro lavoro e nell’opera di rilancio del Milan nel giro di qualche stagione. Magari, nel più breve tempo possibile. Soltanto 29 utenti invece, pari dunque al 5,1% dei votanti, si è schierato dalla parte di Gazidis.

A quanto pare, però, il fondo Elliott sembra non pensarla come i sostenitori del Milan. Le ultime news che arrivano dalla Germania, infatti, ci dicono che …. continua a leggere >>>

