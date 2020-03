Dalla Germania – Rangnick porterà il suo staff al Milan: addio a Boban e Maldini

NEWS MILAN – Dopo l’intervista rilasciata sabato dal CFO rossonero Zvonimir Boban alla Gazzetta inizia a diventare sempre più concreto l’arrivo al Milan del tedesco Ralf Rangnick. Il quotidiano tedesco BILD, nella sua versione online, riporta la situazione interna al Milan e ieri sera ha titolato: “Vortici di tempesta a causa di Rangnick”.

L’ex allenatore del Lipsia e attualmente capo dell’area calcio della Red Bull, è l’uomo selezionato per prendere il posto di Stefano Pioli con un ruolo da manager all’inglese. Tanto è vero che secondo la BILD, Rangnick avrebbe già pronto il suo staff di collaboratori da portare a Milano e, di conseguenza, non ci sarebbe più spazio per Boban e Maldini, destinati dunque a dire addio a fine stagione. Ma chi è Ralf Rangnick? Ecco tutti i talenti che ha scoperto>>>

