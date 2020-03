Coppa Italia – Juventus-Milan si giocherà a porte chiuse

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tgr Rai Piemonte‘, la semifinale di Coppa Italia, la sfida Juventus-Milan, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, come anticipato in queste ultime ore, si giocherà a porte chiuse.

Una scelta, questa, che va in controtendenza con quanto emerso negli ultimi giorni (vedasi rinvio di tante gare di Serie A al 13 maggio …), visto che si pensava che la gara potesse essere disputata a porte aperte con varie limitazioni di pubblico, in particolare per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Per conoscere, intanto, le ultime sulla formazione rossonera che ha provato oggi in allenamento a Milanello il tecnico Stefano Pioli, continua a leggere >>>

