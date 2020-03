Milan, Elliott valuta il licenziamento di Boban per ‘giusta causa’

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, giornalista sportivo, sul suo account ufficiale del social network ‘Twitter‘, il fondo Elliott Management Corporation starebbe valutando il licenziamento di Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, per ‘giusta causa‘.

Elliott, infatti, non avrebbe gradito l’intervista rilasciata, qualche giorno fa, da Boban ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ senza alcuna autorizzazione. “L’avventura di Boban al Milan è al capolinea – ha scritto Schira -. Per il croato si prospetta un ritorno alla FIFA“.

Qualora Ivan Gazidis, poi, a fine stagione portasse in panchina il tedesco Ralf Rangnick, quest’ultimo potrebbe portare, come Chief Scout, uno dei suoi più fidati collaboratori: per le ultime, continua a leggere >>>

