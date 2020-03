Milan, con Rangnick potrebbe esserci l’arrivo di Mitchell

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ ha cominciato ad avanzare le prime ipotesi sul futuro del management del Milan, con l’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il suo braccio destro, Hendrik Almstadt, sempre più protagonisti.

Si va verso l’addio, dunque, del direttore tecnico Paolo Maldini, del Chief Football Officer Zvonimir Boban e del direttore sportivo Frederic Massara, nonché dell’allenatore Stefano Pioli: dalla stagione 2020-2021, infatti, la panchina rossonera dovrebbe essere affidata a Ralf Rangnick, che rivestirebbe il ruolo di manager e direttore sportivo con pieni poteri sul mercato.

Per ‘TMW‘, Rangnick potrebbe portare, in questa sua nuova esperienza al Milan, l’inglese Paul Mitchell come Chief Scout: Mitchell, classe 1981, ex calciatore di Wigan Athletic, Halifax Town, Swindon Town, Milton Keynes Dons, Wrexham e Barnet ha lavorato con Rangnick al RB Lipsia, dove svolge il ruolo di responsabile del reclutamento dei calciatori.

Spetterebbe a Mitchell, dunque, il ruolo di assistente di Rangnick per quanto concerne le operazioni di calciomercato che i rossoneri faranno a partire dalla prossima estate. Mitchell ha portato al RB Lipsia calciatori come Matheus Cunha, oggi all’Hertha Berlino con l’ex rossonero Krzysztof Piatek, e Nordi Mukiélé. Ma i tifosi del Milan stanno con Boban o con Gazidis? Per scoprirlo, leggete i risultati del nostro sondaggio >>>

