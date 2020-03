Milan, Elliott sta con Gazidis: Rangnick sponsorizzato anche da Almstadt

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sembra ormai inevitabile un addio del Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, al termine dell’attuale stagione sportiva.

Questo perché il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, sembra voler tirare dritto confermando piena fiducia all’amministratore delegato Ivan Gazidis, le cui frizioni con l’area tecnica del club ha contraddistinto l’annata in corso.

L’iniziale scelta di Boban e Paolo Maldini di puntare, come allenatore del Milan, su Marco Giampaolo, avrebbe infatti alimentato sin da subito i contrasti ed i malumori con Gazidis, fino a spaccare la società rossonera in due anime distinte e separate.

Boban e Maldini, poi, a gennaio hanno cercato di correggere il Milan, con gli innesti di esperienza di Asmir Begović, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimović, con un occhio, importante, anche al bilancio, viste le cessioni di Jesús Suso al Siviglia e di Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino.

Ma il destino di Stefano Pioli, subentrato a Giampaolo e scelto dalla coppia Boban-Maldini, rimane, per ‘Sport Mediaset‘, appeso al medesimo, flebile filo del croato, in quanto la figura di Ralf Rangnick come nuovo allenatore per la stagione 2020-2021 avanza sempre più spedita.

E con uno sponsor d’eccezione: si tratta di Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis, uomo che, nel silenzio, gestisce da qualche mese il budget di mercato del Milan. Almstadt, tedesco, ex Aston Villa, conosce benissimo il connazionale Rangnick e, come Gazidis, spinge per l’ex Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia per il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo.

A quel punto, con Boban e Maldini, andrebbe logicamente via anche Frederic Massara. Nel caso l’ennesima rivoluzione rossonera andasse in porto a giugno, ci sarebbe più spazio e responsabilità in dirigenza per Geoffrey Moncada, attuale capo dell’area scouting del club di Via Aldo Rossi.

Abbiamo scoperto che Rangnick, l’anno scorso al RB Lipsia, aveva istituito 12 singolari punizioni da infliggere ai calciatori ribelli ed indisciplinati. Alcune divertenti, altre umilianti. Per conoscerle tutte, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android