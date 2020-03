Verso Juventus-Milan: Massara presente a Milanello per l’allenamento

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport‘ al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), oggi è presente Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, all’allenamento dei rossoneri di Stefano Pioli, tornati in campo ad allenarsi per preparare al meglio Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Intanto sembra che, per la prossima stagione, l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, voglia chiamare sulla panchina del Diavolo il tedesco Ralf Rangnick. Ecco come Rangnick, al RB Lipsia, aveva studiato una serie di folli punizioni per i calciatori che si rivelavano indisciplinati: per scoprirle tutte, continua a leggere >>>

