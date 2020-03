Milan, tutto su Rangnick: nel 2011 lasciò lo Schalke 04 per esaurimento

NEWS MILAN – L’amministratore delegato del Milan, il sudafricano Ivan Gazidis, avrebbe già deciso che nel caso in cui il club di Via Aldo Rossi, a fine stagione, si separasse da Stefano Pioli, il nuovo allenatore della squadra rossonera diventerebbe Ralf Rangnick.

Rangnick, classe 1958, nella sua carriera di tecnico, nella madrepatria Germania, ha allenato Stoccarda, Hannover, Schalke 04, Hoffenheim e RB Lipsia, conquistando, va detto, risultati anche piuttosto egregi.

A Hannover conquistò la promozione in Bundesliga (2002), ma fece di meglio a Sinsheim, portando l’Hoffenheim a due promozioni consecutive, dalla terza serie al massimo campionato tedesco, conquistandovi l’accesso nel 2009.

Nel mezzo, però, Rangnick aveva avuto l’opportunità di allenare già in Bundesliga, quando, stagione 2004-2005, venne chiamato dallo Schalke 04 a settembre per sostituire, in corsa, l’esonerato Jupp Heynckes.

Rangnick fece benissimo, portando i ‘Königsblau’ al secondo posto in Bundesliga, alle spalle del solito Bayern Monaco, e, quindi, alla qualificazione in Champions League. Esonerato la stagione seguente, Rangnick venne richiamato dal club di Gelsenkirchen qualche anno più tardi, marzo 2011, quando condusse i ‘Minatori‘ alle semifinali di Champions League ed alla vittoria della Coppa di Germania.

Durò pochissimo, però, la sua seconda esperienza allo Schalke 04, perché, nel settembre 2011, Rangnick rassegnò le proprie dimissioni per una ‘sindrome da esaurimento’. ”Prendere questa decisione è stato estremamente difficile. Il mio attuale livello di energia non è sufficiente per ottenere successi e, in particolare, per far progredire nello sviluppo il club. E’ una scelta per il bene dello Schalke 04, oltre che per il mio”, disse all’epoca Rangnick.

Sarebbe in grado, Rangnick, a distanza di 9 anni da quella decisione, dopo che ha lasciato la conduzione tecnica del RB Lipsia al termine della passata stagione per assumere un ruolo più dirigenziale all’interno del gruppo ‘Red Bull’, di rimettersi in gioco in un club come il Milan, che ora più che mai avrebbe bisogno di certezze, stabilità ed una salda guida per il futuro?

Intanto il Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, che non vorrebbe l’approdo di Rangnick alla corte del Diavolo, è sempre più a rischio in casa rossonera: per le ultime sul dirigente croato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android