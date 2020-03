Milan, Boban chiede chiarezza: aria di divorzio in estate

NEWS MILAN – Nell’intervista rilasciata ieri alla Gazzetta dello Sport, il CFO del Milan Zvonimir Boban chiedeva chiarezza alla proprietà riguardo al futuro del club. Ruoli, competenze, budget: il dirigente croato ha voluto rendere pubbliche tutte le sue perplessità nei confronti della proprietà Elliott e attraverso i giornali ha chiesto che il prima possibile i vertici societari parlino e convochino una riunione.

Una unità d’intenti che sembrava esserci dopo le parole di Ivan Gazidis degli scorsi giorni in cui, di fatto, confermava di aver contattato Ralf Rangnick e non solo. Ebbene, l’intervista di ieri di Boban ha dimostrato come le linee siano ampiamente distanti, per nulla in contatto tra loro e che la prossima estate in casa rossonera potrà esserci l’ennesima rivoluzione societaria. Difficile a questo punto pensare che il dirigente croato possa restare dopo una frattura di questo genere, che allo stato delle cose risulta insanabile.

Con Boban – che potrebbe tornare a lavorare in FIFA – destinato a lasciare anche Paolo Maldini, il quale anche lui dopo la gara di Firenze, negò l’interesse del Milan per Rangnick, bollandolo come un profilo non adatto ai rossoneri. Dopo tutte queste dichiarazioni da Elliott non è trapelata una parola, il che porta a pensare che la linea sostenuta sia quella di Gazidis, che gode piena fiducia da parte del fondo americano.

Povero Diavolo. Ora che sembrava finalmente esserci un po’ di tranquillità nell’ambiente, ecco che si profila in estate l’ennesima e fallimentare rivoluzione dirigenziale e non solo. E’ chiaro che senza Boban e Maldini anche il futuro di Ibrahimovic sembra destinato a cambiare, quasi come se firmando un contratto di 6 mesi qualcosa Raiola e lo svedese lo avessero intuito. Di questo argomento non ha voluto parlare ieri Stefano Pioli, ma si è concentrato su altre tematiche: ecco le sue dichiarazioni a Milan TV>>>

