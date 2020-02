Pioli: “Rinvio Milan-Genoa? Contento, ma si poteva decidere prima”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul rinvio di Milan-Genoa al prossimo 13 maggio: “Il calcio è passione, emozione, a porte chiuse non c’è, mi ero preoccupato per tutta la settimana fare capire a questi ragazzi com’è giocare senza tifosi, sono contento non si giochi ma si poteva decidere prima”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

