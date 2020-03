Verso Juventus-Milan: difesa, Kjaer tornerà a disposizione

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, il difensore danese Simon Kjaer si è allenato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha recuperato e sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Kjaer aveva rimediato una piccola lesione al bicipite femorale della coscia sinistra in occasione di Milan-Torino dello scorso 17 febbraio, uscendo al 44′ del primo tempo dal campo per far spazio al giovane Matteo Gabbia. A proposito di Gabbia: se volete conoscerlo meglio nella sfera privata, guardate questo video!

