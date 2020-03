Milan, tanti auguri ad Andrea Conti: il terzino compie 26 anni

NEWS MILAN – Era 2 marzo 1994 e a Lecco nasceva il terzino rossonero Andrea Conti. Ex Virtus Lanciano e Atalanta, Conti è arrivato al Milan nell’estate del 2017 per 24 milioni di euro e firmando un contratto di 5 anni fino a giugno 2022. Tanta sfortuna per lui nella prima stagione vista la doppia operazione al legamento crociato del ginocchio che lo ha costretto a fermarsi dopo appena 5 presenze. Nel complesso il terzino ha totalizzato fino ad oggi 37 partite, ma ancora nessuna rete.

Ecco il post pubblicato sui social dal club rossonero:

