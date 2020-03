Milan, Boban e Maldini a Milanello. Ma nessun discorso alla squadra

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, oggi, intorno le ore 12:30, il Chief Football Officer Zvonimir Boban, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, si sono recati al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, i tre dirigenti, dopo aver aspettato l’arrivo della squadra, hanno assistito all’allenamento di rifinitura in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, ma non hanno tenuto alcun discorso alla squadra in merito le vicende societarie accadute nelle ultime ore.

Nello specifico, naturalmente, si parla della rottura tra Boban e l’amministratore delegato Ivan Gazidis che porterà, nelle prossime ore, al licenziamento del CFO croato. Anche le posizioni di Maldini e Massara restano a rischio. La presenza di Boban, Maldini e Massara oggi a Milanello, però, si è resa necessaria per dare segnali di tranquillità alla squadra in vista dell’importante sfida di domani sera.

