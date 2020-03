Milan, sarà un altro anno zero: addio a Boban, Rangnick in pole

NEWS MILAN – Cercare di coprire e nascondere ciò che ai più era palese da parecchio tempo ora non è più possibile. L’intervista al CFO del Milan Zvonimir Boban pubblicata sabato mattina dalla Gazzetta ha fatto scattare l’allarme nell’ambiente rossonero, perché ha mostrato una volta per tutte come l’unità d’intenti tanto paventata in realtà non ci sia.

Nel Milan ci sono due anime e nei mesi scorsi lo si era ampiamente intuito, fin dalle prime dichiarazioni del dirigente croato dopo la campagna acquisti estiva, in cui avrebbe voluto portare in rossonero alcuni giocatori di esperienza. Le linee sono chiaramente diverse, ma a quanto pare Elliott ha scelto di fidarsi ancora una volta di Ivan Gazidis. Il dirigente sudafricano – secondo anche le fonti tedesche – avrebbe già contattato Ralf Rangnick, attuale manager del gruppo Red Bull. Date le sue competenze, al Milan il tedesco avrebbe anche compiti importanti sul mercato visto il numero di talenti che ha scoperto nella sua carriera.

Chi sembra destinato a rimanere e a vedere magari potenziato il proprio ruolo al Milan è Hendrik Almstad, braccio destro di Gazidis, e Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting rossonera. Ai saluti non solo Boban e Maldini che hanno apertamente contestato la scelta di puntare su Rangnick da parte della proprietà, ma anche Frederic Massara, attuale direttore sportivo che ha sempre lavorato al fianco dei primi due.

Insomma, il Milan è atteso da un nuovo anno zero e il fondo Elliott si augura che questa volta possa essere quello decisivo. Puntare sulle leggende rossonere non ha fatto in modo che tornassero immediatamente i risultati, che per altro sono stati ben peggiori delle aspettative in questa stagione. La scelta di puntare su Giampaolo e sfiduciarlo dopo appena 2 mesi è un errore che la proprietà imputa a Maldini e Boban. Ma un grande ex rossonero potrebbe, invece, fare il percorso inverso ed arrivare al Milan: ecco di chi si tratta>>>

