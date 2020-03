Di Stefano: “Frizioni tra Gazidis e Boban: fondo Elliott molto deluso”

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport‘ inviato al seguito del Milan, ha parlato della situazione societaria in casa rossonera, con la spaccatura, ormai conclamata, tra l’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis, ed il Chief Football Officer del Diavolo, il croato Zvonimir Boban.

Queste le parole di Di Stefano: “In un momento tutto sommato positivo con l’arrivo di Zlatan Ibrahimović, le buone prestazioni e con una squadra capace di rialzare la testa, la somma di tutto questo non porta comunque ad un entusiasmo in vista della Juventus perché le frizioni tra i dirigenti rossoneri sono state esternate prima da Gazidis e poi da Boban. Due parti che non hanno mai trovato un’intesa societaria e questo malcontento è stato messo in piazza attraverso le dichiarazioni dei due dirigenti e probabilmente l’invasione dell’A.D. sudafricano nella parte sportiva parlando dell’allenatore Ralf Rangnick ha creato distanza tra l’ex Arsenal e il duo Boban-Maldini”.

“Ricomporre la situazione è difficile perché quando si scende in piazza e non si riesce a parlare nonostante gli uffici siano distanti qualche metro è segno di una situazione complicata. Si aspetta un intervento di Elliott che non ha parlato in quanto momentaneamente molto deluso dalla situazione che si è creata”, ha concluso Di Stefano. A proposito di Rangnick: ricordate cosa successe nel 2011, quando era allenatore dello Schalke 04? Per rinfrescarvi la memoria, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android