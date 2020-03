Di Stefano: “Non c’è unità di intenti, non c’è un solo Milan”

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha fatto il punto sulla situazione societaria del Milan, con tanti, troppi dissapori tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban. Questo il commento a tal proposito di Di Stefano:

“Non è Boban contro Gazidis, ma è di fatto l’area sportiva con Gazidis: sono le due anime del Milan. Sembra strano perché quando Elliott ha scelto un A.D. gli dà deleghe per tutto, quando Boban invoca una presa di posizione da parte di Elliott di fatto è già scavalcare. Forse lo fa anche giustamente dopo quelle che sono state le dichiarazioni di Gazidis nell’ultima settimana, un po’ in controtendenza rispetto a quello che realmente si percepisce all’interno del Milan: non c’è un solo Milan, non c’è unità d’intenti nonostante le dichiarazioni dell’A.D. rossonero”.

“Ormai è stato messo tutto in piazza, soprattutto questi dissapori che ci sono fra le parti – ha concluso Di Stefano -. A questo punto servirà l’intervento di Elliott per capire come risolvere e come gestire questi ultimi mesi di convivenza, poi è ovvio che qualcosa succederà, è inevitabile che qualcosa succederà, e questo lo scopriremo ovviamente solo nei prossimi giorni e settimane”. Qualora ‘vincesse’ la guerra Gazidis, in panchina al Milan arriverebbe il tedesco Ralf Rangnick. Ecco come, durante la sua esperienza al RB Lipsia, Rangnick aveva studiato delle punizioni folli per i calciatori indisciplinati: continua a leggere >>>

