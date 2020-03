Condò: “Spostiamo la finale di Coppa Italia ad agosto”

NEWS SERIE A – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha lanciato una proposta originale riguardante il problema calendario dopo i rinvii delle partite a causa del Coronavirus.

Questo il suo pensiero: “Per risolvere la grana recuperi in Serie A c’è una data sulla quale ci si può rivalere, quella della finale di Coppa Italia. Trattandosi di una situazione estrema, a questo punto può essere spostata ad agosto. Tanto, la Supercoppa Italiana alla fine si gioca sempre a Natale”. Condò ha parlato direttamente negli studi di Sky Sport.

Per quel che riguarda il Milan, la rivoluzione dirigenziale non riguarderà solo Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Per saperne di più continua a leggere>>>

