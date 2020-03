Coppa Italia – Juventus-Milan a porte chiuse? Riunione in Prefettura

NEWS MILAN – Riunione in corso in Prefettura per decidere se, domani sera, la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, deve essere giocata a porte chiuse o a porte ‘semi-aperte’. Lo ha comunicato, prima della conferenza stampa del tecnico bianconero Maurizio Sarri, il capo della comunicazione della Juventus, Claudio Albanese.

“La Juventus rispetta qualsiasi decisione delle autorità. La salute pubblica è nell’interesse di tutti, anche del club. Sono qui per informarvi che alle ore 17:30 è stato convocato dal prefetto un Comitato per ordine e sicurezza pubblica, stanno partecipando Prefetto, Questore, i nostri rappresentanti. Chiedo di non porre domande relative a Coronavirus, calendario, porte chiuse, porte aperte, sono questioni delle autorità e non della conferenza stampa”.

Intanto, ha riportato ‘Repubblica‘, si rincorrono le voci della possibilità di disputare la gara a porte chiuse. Alla gara, ad ogni modo, non potrà partecipare un big del Milan di Stefano Pioli. Per le ultime news sulla partita, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android