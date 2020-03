Coronavirus, chiusi lo store di Casa Milan ed il Museo Mondo Milan

NEWS MILAN – Il Milan, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha comunicato a tutti i propri sostenitori ed ai visitatori che lo store sotto la sede di ‘Casa Milan‘ ed il Museo Mondo Milan resteranno chiusi fino a venerdì 6 marzo (incluso) per via dell’emergenza coronavirus che sta preoccupando il nostro Paese e, in particolare, la Lombardia. Ma quando verrà recuperata Milan-Genoa, rinviata domenica scorsa proprio a causa del rischio diffusione e contagio da coronavirus? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

