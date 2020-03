Serie A – C’è la nuova proposta sui recuperi: ecco quando potrebbe giocarsi Milan-Genoa

ULTIME NEWS MILAN – Dopo il caos dovuto ai rinvii delle partite di Serie A a causa del coronavirus, la Lega Serie A si è riunita insieme alla FIGC per la seconda volta in due giorni per decidere le date dei recuperi. Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, sembra vicina la decisione che prevedrebbe il recupero della giornata appena trascorsa tra sabato 7 e lunedì 9 marzo. Milan-Genoa, in questo caso, dovrebbe disputarsi alle ore 18:30 di lunedì, in contemporanea con Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Il big match Juventus-Inter sarebbe in programma lo stesso giorno alle ore 20:45. Intanto sui social spopola l’hashtag #GazidisOut: ecco la reazione dei tifosi, continua a leggere >>>

