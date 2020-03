Baiocchini: “Confronto a Milanello tra Boban, Maldini e la squadra”

NEWS MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport‘, inviato per il Milan al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha spiegato come Zvonimir Boban e Paolo Maldini si siano recati a Milanello per incontrare i calciatori rossoneri.

“Si è parlato di frattura tra Gazidis e Boban. Maldini potrebbe rimanere fino a fine stagione come copertura per Stefano Pioli. Sono arrivati Boban e Maldini a Milanello per confrontarsi con la squadra per spiegare cosa sta succedendo”, le parole di Baiocchini.

“Da quel che sappiamo, il futuro del Milan è scritto. Pioli dal prossimo anno non sarà l’allenatore del Milan e proverà a portare i migliori risultati sportivi fino al termine della stagione”, ha concluso l’inviato.

Domani sera, però, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Milan, importante semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per scoprire le ultime sulla probabile formazione rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android