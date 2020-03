Capello: “Ritorno al Milan? Nessun contatto con il club rossonero”

NEWS MILAN – Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Fabio Capello al Milan, questa volta in veste di dirigente. Il quotidiano La Repubblica, in edicola questa mattina, ha riportato delle brevi dichiarazioni dell’allenatore, che ha smentito questa possibilità: “Nessun contatto con il club rossonero – ha dichiarato Capello”. Intanto è in bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il punto, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android