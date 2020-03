Daino: “Gazidis doveva pensare al rilancio economico del Milan”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex calciatore del Milan Daniele Daino, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato della spaccatura all’interno della societaria rossonera. Ecco cosa ha detto: “Quando si è deciso di dare la piena responsabilità sulla parte tecnica, tutto mi sembrava chiaro. Gazidis invece doveva pensare alla parte del rilancio economico del club. Ora però è scoppiata una cosa che mi lascia perplesso. Il Milan forse si sta preparando a un cambio societario. Qualcuno dovrà lasciare. Spetta ad Elliott pronunciarsi e definire la situazione. Tutto questo però non fa bene al Milan, perché la squadra stava crescendo ora. Conoscendo Boban, credo che sia il primo che lascerà, se le cose non sono chiare”. Intanto Ralf Rangnick è stato già bloccato per il prossimo anno, continua a leggere >>>

