Panchina Milan, bloccato Rangnick: il tedesco sta già studiando l’italiano

CALCIOMERCATO MILAN – L’ennesima rivoluzione in Casa Milan è ormai pronta: Ivan Gazidis ha deciso il licenziamento di Zvonimir Boban dopo le frizioni continue avute quest’anno. A rischio addio anche il direttore tecnico Paolo Maldini. Ma ci sarebbe di più: secondo quanto riferito da ‘Gianluca Di Marzio’ il dirigente sudafricano avrebbe già bloccato Ralf Rangnick per il ruolo di manager per il prossimo anno. Il tedesco starebbe già studiano l’italiano per farsi trovare pronto già in fase di preparazione estiva. Di lui ha parlato in esclusiva alla nostra redazione un giornalista tedesco della ‘Bild’: ecco il profilo tracciato da chi lo conosce bene, continua a leggere >>>

