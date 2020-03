Milan, Di Caro: “Altra rivoluzione tecnica, Rangnick arriverà”

ULTIME NEWS MILAN – Andrea DI Caro, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto la sua sulla rivoluzione tecnica in atto al Milan. Ecco le sue parole “Credo che a questo punto quasi certamente arriverà a Milano Rangnick, non so se come allenatore o come manager dell’area tecnica, ma ci sarà un’altra rivoluzione. Andranno via sia Boban che Maldini, vedremo quale sarà il futuro di Pioli, ma sarà un’altra rivoluzione tecnica”. Del tuttofare tedesco ha parlato un giornalista della ‘BILD’ in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: ecco cosa ci ha detto, continua a leggere >>>

