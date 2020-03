Milan, salde le posizioni di Almstadt e Moncada

NEWS MILAN – In casa Milan si prevede una nuova rivoluzione societaria con a capo Ivan Gazidis. Il dirigente sudafricano ha avuto piena fiducia da parte del fondo Elliott e della famiglia Singer e a fine campionato – se non addirittura prima – inizierà a mettere in atto quello che sarà il nuovo organigramma societario. Come scrive la Gazzetta questa mattina, però, restano salde le posizioni di Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis, e Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting rossonera. Addio praticamente certo per uno dei dirigenti rossoneri arrivati da appena un anno: ecco di chi si tratta>>>

