Juventus-Milan, il dubbio di Pioli: Bonaventura o Saelemaekers?

VERSO JUVENTUS-MILAN – In vista del match di mercoledì sera contro la Juventus, Stefano Pioli dovrà fare i conti con parecchi assenti e alcuni dubbi. Uno di questo riguarda il ruolo di esterno d’attacco per sostituire lo spagnolo Castillejo che verrà occupato da uno tra Jack Bonaventura e Alexis Saelemaekers con l’ex Atalanta che appare in vantaggio sull’ex Anderlecht. Intanto, ecco chi arbitrerà il match dell’Allianz Stadium>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android