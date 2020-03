Dramma Cristiano Ronaldo: malore in famiglia. Juventus-Milan a rischio

NEWS JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal The Sun, una brutta notizia ha colpito Cristiano Ronaldo nella mattinata di oggi: Maria Dolores Aveiro, madre del campione portoghese, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Dr Nelio Mendonca di Madeira per un ictus ischemico.

La donna, 65 anni, sarebbe cosciente e in condizioni stabili. Le notizie sono ancora frammentarie, ma da quello che trapela, l’ictus sarebbe stato provocato da un coagulo di sangue che ha bloccato un vaso sanguigno del cervello. Resta da capire ora, se Cristiano Ronaldo deciderà o meno di essere in campo domani sera in Coppa Italia per la partita contro il Milan.

